Петришенко: роль согласованной работы министров здравоохранения стран СНГ возрастает

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко встретился сегодня с главами делегаций государств-участников СНГ и представителями международных организаций. Встреча состоялась на полях 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нынешнее время как никогда возрастает роль совета и согласованной работы министров здравоохранения. И мы видим, что жители наших стран ждут реальных эффективных действий, управленческих решений, которые мы должны согласованно принимать, поскольку работа совета касается порядка 280 млн жителей Содружества Независимых Государств", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, в последнее время существенно активизирована работа совета. "Принят план совместных действий по санитарной охране, который действительно оперативно был отработан. План совместных действий по противодействию распространению COVID-19, который тоже в рамках Содружества принят. И та согласованная, скоординированная работа, которую проводят министерства здравоохранения, главные санитарные врачи наших стран, собираясь и консультируясь как в очном формате, так и в большей степени в формате онлайн, делясь новыми разработками и подходами. Сегодня Всемирную организацию здравоохранения здесь представляет Ханс Клюге. Он принимает участие в нашем заседании совета. Это тоже подчеркивает его важность и значимость", - отметил заместитель премьер-министра.

Членами совета являются министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи. Планируется, что об итогах председательства Беларуси в совете расскажет его председатель, министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Также в повестке дня заседания обсуждение широкого спектра вопросов сотрудничества в области здравоохранения: ход выполнения среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы развития онкологической службы СНГ, развития телемедицинского трансграничного взаимодействия, организации психолого-психиатрической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и другие.

Участие в заседании принимают директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Александр Голиусов. Предполагается, что Ханс Клюге поделится своим мнением об уроках, извлеченных в ходе пандемии COVID-19, в контексте обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагировании на них.

В плане мероприятия также знакомство гостей с работой Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, других организаций здравоохранения.

Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ создан 26 июня 1992 года. Соглашение подписано главами правительств 10 государств, среди них Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Молдова. Азербайджан не является участником соглашения, но его представители принимают участие в деятельности совета и его рабочих органов. Председательство в совете осуществляется поочередно каждым государством СНГ. В 2021 году в совете председательствует Беларусь.

Цель совета - содействие всестороннему сотрудничеству государств - участников Содружества в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развития и укрепления межгосударственных отношений в области фармации, медицинской науки и техники, другим вопросам сохранения, восстановления и улучшения здоровья населения.-0-