Петришенко: в детских лагерях необходимо соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летний период планируется оздоровить свыше 340 тыс. детей. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на совещании о готовности к проведению детской летней оздоровительной кампании 2021 года, которое состоялось в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Вице-премьер подчеркнул, что особый акцент должен быть сделан на недопустимости открытия лагерей без безусловного соблюдения выработанных в стране санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике и распространению коронавирусной инфекции.

На проведение детской летней оздоровительной кампании 2021 года выделено Br46,6 млн средств республиканского бюджета. В том числе Br44,4 млн - на удешевление стоимости путевок в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря, Br1,6 млн - на приобретение путевок в лагеря для льготных категорий детей, Br0,6 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к работе в летний период.

Стоимость путевки составит от Br108 до Br617 в зависимости от типа лагеря и срока пребывания. Средняя стоимость путевки в круглосуточный оздоровительный лагерь на 18 и более дней - Br496 (размер удешевления стоимости за счет государственных средств составит Br205); в дневной оздоровительный лагерь - Br127 (размер удешевления - Br85). Часть затрат будут компенсировать за счет средств предприятий, профсоюзов, а также местных бюджетов.

На совещании также обсуждались актуальные вопросы подготовки к началу оздоровительной кампании. Особое внимание уделено необходимости полного укомплектования лагерей подготовленными кадрами, обеспечению безопасности, созданию комфортных условий для проживания, обеспечению надлежащей организации воспитательного и образовательного процессов, проведению патриотических, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, системному контролю за функционированием детских оздоровительных учреждений на протяжении всей летней оздоровительной кампании. По итогам совещания были выработаны дополнительные предложения и меры, направленные на совершенствование организации данной работы, даны соответствующие поручения государственным органам.

Среди участников совещания - руководители республиканских органов государственного управления, заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, представители Федерации профсоюзов Беларуси, БРСМ.-0-