Петришенко возглавит набсовет Национального детского технопарка

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило порядок создания и деятельности наблюдательного совета Национального детского технопарка. Положение о совете утверждено постановлением Совета Министров №696 от 14 октября 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно документу, наблюдательный совет - постоянно действующий коллегиальный орган по определению перспективных направлений развития Национального детского технопарка, задачами которого, в частности, являются содействие детскому технопарку в реализации образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в части совершенствования его деятельности, обеспечение взаимодействия государственных органов и иных организаций по направлениям деятельности технопарка.

Набсовет будет согласовывать направления, по которым будет реализовываться образовательная программа допобразования одаренных детей и молодежи, проекты отчетов о результатах деятельности детского технопарка. Также он будет рассматривать вопросы обновления и развития материально-технической базы технопарка, вносить предложения в Министерство образования о совершенствовании его структуры и деятельности, реорганизации или ликвидации.

Председателем наблюдательного совета назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Персональный состав совета будет утверждаться правительством. Срок полномочий набсовета - 3 года.

Предусматривается, что его заседания будут проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Решения набсовета будут носить для детского технопарка рекомендательный характер.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.-0-