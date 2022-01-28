Петришенко: все, кто приехал на Послание с вопросами, услышали ответы

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глубинно и обстоятельно глава государства охарактеризовал в Послании текущую ситуацию, место в ней нашей страны, те угрозы, которые существуют - и внешние, и внутренние. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал вице-премьер Игорь Петришенко.

"Нам тоже расслабляться не стоит, надо работать со всеми категориями населения, как сказал Президент. Те 10%, которые постоянно голосуют против, это тоже наши граждане, наши люди, мы должны убеждать их и направлять на укрепление нашей страны, суверенитета и дальнейшей хорошей будущей жизни", - отметил вице-премьер.

По словам Игоря Петришенко, два ключевых элемента, которые прослеживались в Послании - это вопросы благосостояния граждан, которое зависит от эффективности функционирования государства и всех его институтов, а также вопросы безопасности. "Эти ключевые элементы и направления были подробно, искренне освещены. Все те, кто приехал с вопросами, сегодня услышали ответы. В том числе относительно нового механизма и конструкции дальнейшей системы функционирования государства - я имею в виду проект новой Конституции, где внедряются апробированные жизнью и практикой институты вроде ВНС. Они важны на этом этапе дальнейшего развития нашей страны", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что существующая Конституция создавалась еще в те времена, когда Беларусь была молодым государством. "Теперь мы закалились, окрепли, поняли, как необходимо взаимодействовать с ключевыми мировыми игроками и кто наши настоящие друзья, а кто соперники. К сожалению, такие есть, мы видим их негативное воздействие на нас. Самое главное, что наша нация сплочена, мы реально хотим сделать нашу страну лучше, краше, чтобы каждому в ней жилось уютнее, комфортнее. Надо продолжать строить государство для народа", - высказал мнение Игорь Петришенко.-0-