Петришенко: вступительная кампания, несмотря на все вызовы, пройдет на высоком уровне

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания 2020 года, несмотря на все вызовы времени, пройдет на высоком организационном уровне. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Игорь Петришенко сегодня после заседания государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

"Кампания спланирована. Вопросы, связанные с подготовкой к ЦТ, отработаны. Я думаю, как и в прежние годы эта кампания, несмотря на все вызовы, пройдет на высоком организационном уровне. Надеюсь, наши ребята, которые хотят получить высшее и среднее специальное образование, обязательно реализуют свою мечту", - сказал Игорь Петришенко.

Для того чтобы вступительная кампания прошла максимально безопасно, были приняты противоэпидемические меры. В частности, были сдвинуты сроки проведения ЦТ, увеличено количество мест для сдачи, ограничено до 50 число абитуриентов в аудитории, добавлено количество площадок для сдачи в резервные дни, создана электронная регистрация на тесты, выделено 2 дня на ЦТ по русскому языку и математике - двум самым популярным предметам. Кстати, по словам вице-премьера, на русский зарегистрировались около 52 тыс. человек, на математику - 38 тыс.

В местах проведения ЦТ постараются избежать очередей. Будет обеспечена дезобработка и проветривание помещений.

Кроме того, в этом году откроются новые специальности по подготовке будущих работников атомной энергетики и сферы электротранспорта. Плюс был увеличен план приема в БГМУ (на 95 человек) и в некоторые вузы сельскохозяйственного и транспортного профиля. С этого года выпускники аграрных классов (в стране около 400 таких классов, закончили которые около тысячи человек) могут стать студентами по собеседованию и при наличии оценок не ниже 7 баллов по профильным предметам. Преференции получили и те, кто прошел срочную военную службу или службу в резерве.

"Все это направлено на то, чтобы обеспечить нашей молодежи достойное будущее", - заключил Игорь Петришенко.-0-

Фото Оксаны Манчук

Белорусские вузы планируют принять более 55 тыс. человек Для получения высшего образования за счет средств бюджета планируется принять 27,1 тыс. человек, что более чем на 2% превышает план приема в 2019 году. Увеличено количество мест на технические, IT, медицинские, педагогические специальности.

Более 25 тыс. человек примут в этом году на бюджет в средние специальные учебные заведения "Прием документов на получение среднего специального образования будут осуществлять 193 ссуза. За счет средств бюджета планируется принять почти 25,6 тыс. человек, что на 1,7% превышает план приема 2019 года," - сказал министр образования Игорь Карпенко.

В резервные дни для сдачи ЦТ будут открыты 6 площадок Для соблюдения необходимой дистанции между абитуриентами увеличен аудиторный фонд. Для наиболее массовых предметов - русский язык и математика - выделено по 2 дня на каждый. Дистанция для рассадки учащихся установлена не менее 1 м, максимальное количество человек в аудитории составит не более 50.