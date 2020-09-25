Петровский: легитимность выборов в Беларуси определяет не ЕС, а белорусский народ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легитимность выборов в Беларуси определяет не Европейский союз, а белорусский народ. Об этом заявил эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Одной из тем передачи стали заявления европейских чиновников об инаугурации Александра Лукашенко. Было упомянуто недавнее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что инаугурация и новый президентский срок Александра Лукашенко "не имеют достаточной демократической легитимности".

Прежде всего, участники передачи задались вопросом, что значит "недостаточная легитимность". "Она либо есть, либо ее нет. Нельзя быть немножко беременным", - сыронизировал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

"Вопрос в том, что легитимность определяет не ЕС, а белорусский народ. И очень странно слушать от Борреля оценку легитимности белорусских выборов", - подчеркнул гость программы эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

Дмитрий Жук также напомнил еще об одном показательном случае. Кипр заблокировал принятие санкций ЕС против Беларуси, аргументируя это тем, что сперва надо решить внутренние проблемы - усилить давление на Турцию из-за конфликта интересов в Восточном Средиземноморье. "Кипру надо решить свой интерес с Турцией. Вот точно так остальные страны решают свои интересы. Им ситуация в Беларуси параллельна, она их не интересует", - заявил он.-0-