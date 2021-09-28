Петровский об убийстве сотрудника КГБ: все это напоминает операцию "Гладио" времен холодной войны

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все это напоминает операцию "Гладио" времен холодной войны, заявил эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, комментируя убийство сотрудника КГБ, сообщает БЕЛТА.

"Появилась первая жертва, сотрудника КГБ от рук террористов. Но это не первая попытка. Они начались еще до выборов. Массовый телефонный терроризм, сообщения о минировании, странные электронные неполадки на сооружениях по очистке воды и как итог - коллапс в густонаселенных районах и многое другое. Терроризм в классической форме появился с группой Автуховича. После различные нападения на дома сотрудников МВД, депутатов, чиновников. Дошло до попытки организовать устранение Президента страны, - отметил Петр Петровский. - И что мы имеем сегодня в сыром остатке? Схроны с оружием вокруг наших границ и даже внутри страны, экзальтированных экстремистов-либералов, готовых убивать и организовывать теракты, сеть диверсантов на предприятиях".

По словам эксперта, все это напоминает операцию "Гладио" времен холодной войны, когда для устрашения граждан западные спецслужбы использовали экстремистские сети для проведения терактов. "Только теперь вместо неофашистских используются "невероятные" организации, - подчеркнул он. - Вокруг Беларуси происходит милитаризация границ. Польша, Литва и Украина выстраивают настоящую военную берлинскую стену, собирают бронетехнику и оружие. Складывается впечатление, что Беларуси кто-то готовит участь Югославии, а планируемые теракты призваны подорвать доверие граждан к власти и подстегнуть формирование пятой колонны".

Петр Петровский добавил: "В такой ситуации государству следует усилить контроль на границе и на автотрассах".-0-