Петровский: Польша и Литва хотят перевести миграционный кризис в военно-политический

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва хотят перевести миграционный кризис, который они сами и создали, в военно-политический. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" выразил политолог Петр Петровский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"Мы видим, как польская и литовская стороны хотят перевести миграционный кризис, который они сами и создали, в военно-политический. Этот риск для того, чтобы заткнуть правозащитников Брюсселя. Напомню, 6 октября экс-замминистра нацбезопасности Польши Шереметьев сказал, что нужно объявить войну с Беларусью. Параллельно с этим депутат правящей фракции "Слуга народа" Чернев объявляет, что Беларусь может напасть на Украину и ей нужно готовиться к войне. Пограничники Литвы обвиняют белорусскую сторону в стрельбе по литовцам. 8 октября уже польская пограничная служба обвиняет Беларусь в обстреле своих сотрудников, - отметил эксперт. - 11 октября организация ЕС по обеспечению пограничной и миграционной безопасности обвиняет литовскую сторону в нарушениях своих обязательств по беженцам и мигрантам. Параллельно в Польше проходит заседание Конституционного суда, которое признает примат национального законодательства над обязательствами Польши перед Европейским союзом. Буквально на следующий день в Польше происходят массовые митинги, чтобы, наоборот, Европейское законодательство имело примат над польским".

Петр Петровский считает, что в Польше происходит внутренний гражданский раскол, который продолжает накачиваться. Такая ситуация в Польше, по его словам, может привести к глубокому кризису отношений Варшавы, внутреннему политическому кризису в Польше и Литве, а также к кризису и санкциям между Брюсселем, Варшавой и Вильнюсом.-0-