Петровский: после убийства сотрудника КГБ исчезают самые рьяные аргументы за отмену смертной казни

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После убийства сотрудника КГБ исчезают самые рьяные аргументы о якобы гуманизации белорусского общества в последнее время и автоматическом отпадании потребности применения смертной казни. Об этом в своем Telegram-канале написал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Работа Конституционной комиссии подходит к концу и на каждом заседании опять и опять пытаются поднять вопрос об отмене смертной казни. Отмена высшей меры на протяжении всех лет независимости Беларуси лоббируется странами и структурами ЕС. Официальная позиция евробюрократов доходит до антидемократизма. Несмотря на их же исследования, что более 70% белорусов выступают за сохранение смертной казни, руководство ЕС нам прямо говорит, что позиция белорусского народа не является здесь аргументом. Либеральные догмы должны превалировать над демократической процедурой, - отметил аналитик. - Им вторят некоторые либералы изнутри страны и даже изнутри государственной системы. Однако смертная казнь после событий 2020 года уже не может рассматриваться как определенная уступка Западу. А после убийства сотрудника КГБ исчезают самые рьяные аргументы о якобы гуманизации белорусского общества в последнее время и автоматическом отпадании потребности применения смертной казни".

Эксперт считает, что практика последнего года показала, что никакой гуманизации нет. "Появились новые методы и механизмы осуществления массовых преступлений, имелись многочисленные попытки терактов, физического устранения госслужащих, депутатов, журналистов и даже главы государства. Наличие смертной казни на фоне обострения отношений с Западом стало одним из элементов противостояния мировой либеральной гегемонии. Беларусь, не пошедшая на поводу у Запада, является в этом вопросе символом сопротивления мировой гегемонии и примером для подражания для многих несогласных в мире, - отметил Петр Петровский. - Смертная казнь является инструментом реального гуманизма, когда система наказания становится на сторону потерпевших, а не преступников и не прикрывается высокопарными лозунгами защиты жизни либо оправдывается, что казнь - это легкий уход из жизни, а вот пожизненное заключение - это реальное страдание".

По словам Петра Петровского, дегуманизация общества, отсутствие чувства берегов и красных линий, стирание границ между виртуальной реальностью и жизнью в обществе, порождает девиантное поведение, приводящее к массовым трагедиям. "Вспомним хотя бы маньяка с бензопилой в ТЦ "Европа" в Минске. То, как вошли в раж убийцы сотрудника КГБ, еще к тому же снимавшие все это на видео, говорит, что про возможность применения высшей меры за определенные преступления следует постоянно говорить со школьной скамьи, дабы пресекать появление все новых и новых брейвиков. Поэтому при реализации конституционной реформы следует поднимать вопрос не об отмене смертной казни, но о ликвидации имеющейся приписки "до ее отмены" в ч.2 ст.24, которая должна звучать так: "Смертная казнь применяется в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления согласно приговору суда".-0-