При проведении специальных мероприятий смертельно ранен сотрудник КГБ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Следственного комитета Республики Беларусь.
В результате инцидента сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался.
Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия.-0-