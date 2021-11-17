Петровский: судьба беженцев на границе не особо волнует Запад и ООН

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба беженцев на границе не особо волнует Запад и ООН. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Правозащитные организации, вернее те организации, которых так называет коллективный Запад, - конкретные подрядчики западных доноров, которые выполняют их волю, обслуживают страны коллективного Запада. Понятно, что им интересно защищать "права человека" только там, где это выгодно западным элитам. В данной ситуации Запад уже продемонстрировал, что судьба этих беженцев его особо не волнует и защищать их права никто не собирается. Поэтому правозащитных организаций здесь как бы и нет", - сказал Петр Петровский.

По его словам, предвзято в данной ситуации к беженцам относится и ООН. "ООН претендует на статус такой объективной международной организации, членами которой являются практически все страны. И, конечно же, возникает вопрос: почему эта организация на сегодняшний день настолько предвзято относится к этим беженцам и ситуации вокруг них. Не секрет, что там имеются определенные структуры, которые занимаются правами человека. Они достаточно опять же не только предвзяты, но используются как идеологический рупор давления странами Запада в отношении иных государств, - отметил эксперт. - Мы это помним по определенным заседаниям по вопросам прав человека в Беларуси, России, других странах бывшего Советского Союза. Почему это так происходит? Потому, что многие структуры ООН сегодня находятся под контролем определенных доноров, которые финансируют эти структуры. Эти доноры - либо транснациональные корпорации, либо опять же западное правительство, которое заинтересовано использовать ООН в своих эгоистических, узких целях".

Петр Петровский подчеркнул, что это не то что двойные, а тройные стандарты.-0-