Петровский: только консолидация белорусского общества позволит преодолеть вызовы и катаклизмы

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только консолидация белорусского общества позволит преодолеть вызовы и катаклизмы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, комментируя решение Президента объявить 2021 год в Беларуси Годом народного единства.

"Сегодня в период мирового коронакризиса, пандемии, обострения политической борьбы, борьбы за ресурсы и технологии для Беларуси и белорусского общества немаловажным является как раз консолидация сил для преодоления этих мировых вызовов и катаклизмов и выхода из мирового кризиса окрепшими, усилившимися, получившими новые технологии и технологические цепочки, рынки сбыта, усиливающими свои международные позиции. Особенно на фоне внутриполитических деструктивных событий 2020 года, которые ставили под сомнение суверенитет и независимость Беларуси, - сказал Петр Петровский. - В этом отношении как Всебелорусское народное собрание, так и электоральная избирательная кампания по местным выборам должны стать механизмами и инструментами консолидации белорусского общества, создания новых условий политического развития страны, которое строится на преемственности курса и всей государственной системы".

Эксперт подчеркнул, что всем нужно понимать - белорусский народ не имеет права променять свое государство на обещание коврижек извне. "Мы имеем опыт всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. И сейчас мы должны не менее фундаментально, не менее качественно сплотиться вокруг белорусского государства, вокруг общих по-настоящему интересов. И это важно прежде всего для выживаемости белорусского государства и народа, защиты суверенитета и независимости, как говорил Янка Купала, чтобы мы имели "свой пачэсны пасад між народамі", - отметил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 4 января указ №1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства". Решение принято для консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

Согласно указу Совет Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должен разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов, других организаций по выполнению этого плана. -0-