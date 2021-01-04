Лукашенко подписал указ об объявлении 2021-го Годом народного единства

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства". Решение принято для консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Согласно указу Совет Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должен разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов, других организаций по выполнению этого плана.

Как сообщалось, предложение сделать 2021-й Годом народного единства Президент высказал во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Александр Лукашенко отметил, что некоторые, столкнувшись с вызовами 2020 года, стали говорить о желании вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше. "Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки", - убежден белорусский лидер.

"Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства, - сказал Президент. - Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы - умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим "людзьмі звацца", мы это сделаем!"-0-