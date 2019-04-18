Пилотный проект по скринингу рака желудка реализуют в Беларуси

18 апреля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Беларуси приступили к реализации пилотного проекта по скринингу рака желудка, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова доктор медицинских наук Сергей Красный.

Сейчас в Беларуси осуществляется четыре программы скрининга злокачественных опухолей: рак предстательной железы, рак молочной железы, колоректальный рак и рак шейки матки. "Постепенно будет увеличиваться охват населения. Дополнительно в настоящее время проводится пилотный проект по скринингу рака желудка (это научные исследования) и планируется еще по раку легкого для курильщиков. Но результаты будут не раньше, чем через пять лет. К тому же опыт других стран показывает, что не всегда эти проекты оказываются эффективными", - отметил профессор. ​

Сегодня в Бресте проходит республиканская научно-практическая конференция с международным участием "Рак молочной железы. Актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации". Мероприятие организовано Министерством здравоохранения совместно с Республиканским научно-практическим центром онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. В работе конференции принимают участие ученые из России и Украины. В центре внимания специалистов широкий спектр вопросов по обозначенной тематике, начиная с эпидемиологии рака молочной железы и ранней диагностики, заканчивая лечением всех стадий заболевания - от начальных (так называемое органосохраняющее лечение) до индивидуализированного подхода с использованием молекулярно-генетических исследований.

Проблема рака молочной железы актуальна во всем мире. В структуре онкологических заболеваний этот вид новообразований у женщин находится на первом месте. ​В республике каждый год выявляется более 4,5 тыс. случаев этого заболевания. С этой патологией на учете состоят более 45 тыс. женщин. В настоящее время примерно до 100 тыс. пациенток ежегодно проходят скрининговые мероприятия, хотя потребность в этом намного больше.

"Постепенно происходит внедрение программы скрининга на всей территории республики. К настоящему времени этим обследованием охвачено около 20% подлежащего обследованию населения. Адресную группу составляют женщины в возрасте от 50 до 70 лет: рентгеновскую маммографию они должны проходить раз в два года. Поэтому, если пациентка получает такое приглашение из поликлиники, ни в коем случае не надо отказываться", - сказал Сергей Красный.

На базе Брестского областного онкологического диспансера 19 апреля состоится мастер-класс, во время которого своим опытом с белорусскими коллегами поделятся украинские хирурги. В режиме онлайн они выполнят специально подобранным пациенткам со сложными случаями реконструктивную, онкомаммопластическую операцию.-0-