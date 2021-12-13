Пиневич: Беларусь ведет переговоры о производстве у себя других российских вакцин от COVID-19

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Производство вакцины "Спутник V" будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году, идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы осуществляем розлив вакцины "Спутник V" с российскими компаниями, в следящем году мы локализуем "Спутник V" в полном объеме, - сказал Дмитрий Пиневич. - Сейчас, не хочу раскрывать, мы в перерыве коллегии провели целый ряд переговоров с разработчиками других вакцин, которые готовы были бы локализовать или совместно разработать те или иные вакцинные продукты". Он уточнил, что речь идет о российских вакцинах.

"У нас в этом отношении полное взаимопонимание, во-вторых, общая база фундаментальных научных изысканий, а в-третьих - опыт. Ведь даже розлив вакцины - это уже трансфер технологий, который должен пройти жесткие предварительные этапы. Они все пройдены и успешно", - добавил министр.

Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.-0-