Пиневич: даже на пике заболеваемости COVID-19 в Беларуси оставались резервные койки

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси даже на пике заболеваемости COVID-19 оставались резервные койки. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на пленарном заседании "Скоростные решения нового времени" международного медицинского форума в Уфе, в котором он участвует онлайн, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы имеем 94 тыс. коек, из них 77 тыс. краткосрочного пребывания. На пике этой осенью, когда у нас были самые высокие цифры, мы перепрофилировали около 45% стационарного коечного фонда. И при этом в резерве всегда было от 2 тыс. до 4 тыс. свободных коек из числа выделенных", - сказал Дмитрий Пиневич.

По словам министра, в стране 2,8 тыс. аппаратов ИВЛ. "На пике мы около 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ выделяли под перепрофилизацию, занято было чуть меньше половины этих аппаратов", - отметил он.

Число точек подключения кислорода было увеличено заблаговременно. Сейчас стоит задача снабдить 75% всего коечного фонда точками кислородного подключения с возможностью высокопотоковых режимов.

Медицинскую помощь на амбулаторном этапе оказывали 1,4 тыс. бригад. Их силами была обеспечена медпомощь примерно половине пациентов с пневмониями, что позволило уменьшить нагрузку на коечный фонд.

Дмитрий Пиневич заметил: выделение финансов на борьбу с COVID-19 "идет достаточно хорошо, в первоочередном порядке". Глава государства лично контролирует противоэпидемические мероприятия. Он множество раз был в "красных зонах", в которых лично инспектировал оказание медпомощи.

"Здравоохранение является приоритетом развития государства, и мы всегда имели и имеем достаточно высокую обеспеченность населения койками, медицинскими специалистами. Мы оставили развитую эпидемиологическую службу и высокий уровень организации инфекционной помощи. Это сыграло свою колоссальнейшую роль и позволило нам выбрать особенную модель поведения во взаимодействии, безусловно, с местными органами власти, со всеми министерствами, органами госуправления, ведомствами, частным сектором", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, удалось максимально сохранить жизнедеятельность государства, прежде всего экономики с учетом того, что ее работа является условием достаточности ресурсов для нужд здравоохранения. "Мы не вводили элементов локдауна ни в первую, ни во вторую, ни в третью волну. При этом обеспечили максимальную защиту населения. Планы мероприятий, которые мы готовили заранее, включали четыре степени реагирования", - сказал он.

На пленарном заседании участники представили опыт возведения новых стационарных учреждений, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. "Мы собираемся как минимум три госпиталя таких переоборудовать, в том числе переоборудовав старые госпитали. Поэтому такой опыт крайне для нас интересен", - добавил Дмитрий Пиневич.-0-

Пиневич: на пике заболеваемости COVID-19 в Беларуси потребление медкислорода увеличилось в 5 раз