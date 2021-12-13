Пиневич: госпитализация с ковид-пневмониями в Беларуси составляет 30% от пика волны

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госпитализация с ковид-пневмониями в Беларуси сейчас составляет 30% от пика волны. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Уровень заболеваемости, госпитализации пневмониями у нас сейчас составляет менее 30% от волны, которая была, - сказал министр. - Поэтому массово учреждения перепрофилируются обратно на оказание той медицинской помощи, для которой эти учреждения были предназначены".

При этом Дмитрий Пиневич особо выделил тот факт, что в Беларуси во время пандемии оказание плановой медицинской помощи не прерывалось. "Хочу подчеркнуть, что даже на пике осенней волны, которая была наиболее высокой в историческом периоде, который мы переживали с коронавирусной инфекцией, у нас плановая помощь не останавливалась", - заявил он.

Участие в заседании совместной коллегии также принимают министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.-0-