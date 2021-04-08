Пиневич: из Беларуси ежегодно уезжают 200-250 врачей, а выпускается из вузов более 2,5 тыс.

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Беларуси ежегодно уезжают 200-250 врачей, а выпускается из вузов более 2,5 тыс. Такие цифры назвал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, отток кадров есть. Примерно 200-250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там", - сказал Дмитрий Пиневич. В то же время он отметил, что ежегодно медицинские вузы выпускают 2,6-2,8 тыс. специалистов.

По словам министра, отток медицинских кадров в другие страны - общемировая тенденция, Беларусь здесь не уникальный случай. С другой стороны, обратил внимание глава Минздрава, когда после работы за границей белорусские врачи возвращаются на родину, это несет "колоссальный положительный эффект", ведь они приезжают с новым опытом и знаниями.

"Первое, в чем мы проигрываем и по западному, и по восточному периметрам, кроме как Украине, это зарплата. Президентом дана задача правительству, Минфину, нам: мы ищем источники, чтобы, выйдя из ковида, получали среднюю зарплату примерно как получаем с ковидными надбавками", - рассказал Дмитрий Пиневич.

Министр добавил, что в ближайшие годы в Беларуси планируют ввести резидентуру. Эта форма обучения врачей будет направлена на совершенствование профессиональных навыков и подготовку высококвалифицированных кадров. Кроме того, государство будет больше внимания обращать на социальную поддержку медиков, защиту медперсонала в связи с их профессиональной деятельностью. Немаловажно также налаживать коммуникации в рабочем процессе между начальством и подчиненными, подчеркнул глава Минздрава.

Все это в комплексе, считает Дмитрий Пиневич, поможет решить проблему оттока кадров.-0-