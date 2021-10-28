Пиневич: к концу года планируем вакцинировать 5 млн человек, это поможет остановить эпидпроцесс

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу года в Беларуси планируется вакцинировать 5 млн человек, что поможет остановить эпидпроцесс. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Анализ заболеваемости внушает осторожный оптимизм, об этом говорил и глава государства, который владеет полным анализом ситуации. Во всех регионах уменьшилось количество госпитализаций пациентов с пневмониями и количество вновь заболевших тоже несколько снизилось. Но нам ни в коем случае нельзя расслабиться: да, лечение, реабилитация - удел системы здравоохранения, а профилактика - это совместная работа всех людей. Вакцинация - это важнейший компонент, и отрадно, что у нас все больше и больше привитых людей", - отметил министр.

По его словам, уже около 2,9 млн белорусов получили хотя бы один компонент вакцины. "В обороте сейчас находится миллион доз первых компонентов различных вакцин, также мы планируем получить еще поставку. Таким образом, предполагаю, что к окончанию этого года мы будем иметь цифру в 5 млн вакцинированных. Это позволит нам остановить эпидпроцесс. Что касается китайской вакцины, она сейчас в большей степени направлена на прививку беременных и кормящих мам. Она есть, направлена в регионы. Проблем с китайской вакциной нет", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр напомнил, что разумное дистанцирование и ношение масок - тоже элемент защиты.-0-