Пиневич: койки под COVID-19 открываются превентивно

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Койки под COVID-19 открываются превентивно, несмотря на то, что это требует ресурсов, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мест в больницах хватает. Более того, мы превентивно открываем койки в каждом регионе, - сказал Дмитрий Пиневич. - Ежедневно проводим видеоконференции с регионами, например, в Брестском регионе есть 560 свободных мест, которые перепрофилированы. У кого-то больше, у кого-то меньше, но свободный коечный фонд имеется везде, в Минске в том числе".

Министр подчеркнул, что лечение в стационаре должен получить каждый, кто в этом нуждается. "Наша задача заключается в том, чтобы любой нуждающийся пациент был госпитализирован в стационар и любой пациент, который не нуждается в стационаре, был выведен на систему долечивания либо в амбулаторное звено, потому что нахождение в стационаре на срок больше, чем положенный, несет за собой другие риски - перекрестное инфицирование, госпитальные инфекции и т.д.", - сказал он.

По словам Дмитрия Пиневича, опыт этапности оказания медицинской помощи, полученный во время первой волны, показал правильность этого пути, по нему следует весь мир. Это подразумевает максимально быстрое выведение пациентов из стационарного блока на долечивание либо домой, когда пациент не нуждается в этом виде медицинской помощи. "Дома и стены помогают", - добавил он.

Из 100 тыс. коек, которые есть в стране, перепрофилированы под ковид почти треть. "Мы койки открываем заранее, как бы это не было ресурсозатратным. Все пытаются по-разному это оценивать, но лучше мы развернем эти койки и затратим ресурсы на их развертывание, чтобы каждый человек мог получить доступную медицинскую помощь", - отметил министр.

Более того, продолжается оказание медицинской помощи по другим направлениям. В частности, в 10-й больнице Минска работают 120 офтальмологических коек. "И мы даже не думаем их закрывать", - сказал Дмитрий Пиневич. По-прежнему принимают пациентов онкологического, кардиологического, хирургического, травматологического профилей. Оказывать специализированную помощь планируется по максимуму. "Поэтому просим: помогите нам, но прежде всего себе - придите на вакцинацию", - заключил министр.-0-

Пиневич: пунктов вакцинации в Беларуси более чем достаточно