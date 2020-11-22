Пиневич: ковидные надбавки никто не отменял и не планирует

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" развеял слухи о том, что надбавки медикам за работу в условиях COVID-19 планируется отменить, сообщает БЕЛТА.

"Ковидные надбавки были введены решением Президента. И поверьте мне, на любом совещании - оперативном, стратегическом - и ежедневных докладах один из первых вопросов главы государства: выделяются ли финансовые ресурсы по всем направлениям и, прежде всего, по оплате труда. Ответственно заявляю: надбавки не планировалось и не планируется убирать. Более того, это находится на особом контроле", - сказал он.

Также Дмитрий Пиневич рассказал о привлечении студентов-медиков к работе в условиях COVID-19. "Некоторые идут в "красные" зоны, некоторые занимаются оказанием медицинской помощи в обычных условиях, в поликлинической сети или стационарной сети. А третий компонент - производственная практика на рабочих местах", - перечислил он. Там, где студенты трудятся не на практике, с ними заключаются трудовые договоры с оплатой согласно тарификационным планам. "Безусловно, ковидные надбавки тоже существуют", - добавил Дмитрий Пиневич.

Он не видит причин для тревоги по поводу привлечения студентов старших курсов в условиях объективно возросшей нагрузки из-за эпидемии. "Ничего нового в этом отношении нет. Никакой паники нет. Почему бы не подставить плечо практическому здравоохранению", - подчеркнул и.о. министра здравоохранения.-0-