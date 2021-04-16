Пиневич о третьей волне COVID-19: лавинообразного роста заболеваемости пока нет

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав пока не отмечает лавинообразного роста заболеваемости COVID-19, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы отмечаем характерные признаки начала нового эпидемического подъема. Но темп прироста количества заболевших не такой, как был осенью. Нет пока лавинообразного роста, но нам не очень нравится последний метеопрогноз", - сказал Дмитрий Пиневич. Он пояснил, что из-за дождей люди будут вынуждены больше находиться в закрытых помещениях.

Вместе с тем по сравнению с предыдущими волнами темп прироста пациентов, которые госпитализируются в стационары со средней и тяжелой формами COVID-19, выше, чем тех пациентов, которые остаются лечиться на амбулаторном этапе. В связи с этим министр обратил внимание на важность соблюдения рекомендуемых мер: масочный режим, физическое дистанцирование.

Дмитрий Пиневич сегодня привился первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты". Прививки получат и работники Минздрава, руководство Минтруда и соцзащиты. Вакцина уже начала поступать во все регионы. "Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот", - сказал министр, заверив, что выпущенная в Беларуси вакцина в полной мере соответствует той, что производится в России.

"Мы крайне довольны опытом работы с российскими друзьями, потому что вакцина "Спутник V" является идеальным соотношением качества, безопасности и ценового параметра по сравнению с теми, что сейчас представлены на рынках", - отметил Дмитрий Пиневич.

Также он заметил, что "нам, может, было бы проще где-то покупать вакцину, но из каждой ситуации мы должны выходить более квалифицированными со всех точек зрения". Поэтому, по его словам, было важно наладить трансфер технологий. Более того, продолжается работа по полной локализации вакцины "Спутник V". Что касается более отдаленной перспективы, идет речь о создании собственной вакцины против коронавируса, "но она будет другого характера, не векторная".

Что касается республиканского субботника 17 апреля, он будет проходить на открытом воздухе, поэтому Минздрав не видит никакой угрозы. При этом министр обратил внимание на важность соблюдения противоэпидемических мер. Соответствующие рекомендации размещены на сайте Минздрава.-0-