Пиневич привился выпущенной в Беларуси вакциной "Спутник V"

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16 апреля 2021, 09:34

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот", - сказал министр.

Дмитрий Пиневич 26 марта после встречи с главой государства заявил, что намерен привиться первой вакциной, которая сойдет с белорусского конвейера. "Я, может быть, привился бы уже и сейчас, у меня антитела есть. Но я пообещал, что первая вакцина, которая сойдет с "Белмедпрепаратов" и пройдет контроль качества, может быть, даже та, которая сейчас со мной (Дмитрий Пиневич принес на встречу с главой государства экземпляры российского "Спутника V". - Прим. БЕЛТА), она за мной", - заявил тогда министр.-0-

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