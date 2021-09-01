Пиневич: около 50% первокурсников медвузов выбрали целевую форму подготовки

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50% первокурсников медицинских вузов выбрали целевую форму подготовки, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как и в прошлые годы, медицинские знания очень востребованы. В этом году мы приняли 4 тыс. студентов, 3 тыс. из них - граждане Беларуси. Причем 2 тыс. поступили на бюджетную форму обучения. Особенность этого года - около 50% выбрали целевую форму подготовки. Еще тысяча избрала внебюджетную форму обучения", - сказал Дмитрий Пиневич.

Продолжается набор на факультет иностранных учащихся. "Около тысячи студентов мы наберем по нашим профилям из различных стран", - отметил министр. Он подчеркнул, что белорусские медвузы предоставляют качественное образование. Почти четверть всех образовательных услуг в финансовом исчислении приходится на четыре медицинских вуза.

Типовые программы подготовки во всех медвузах страны едины. Наиболее эффективные подходы к обучению внедряются параллельно. Более того, подходы к медицинскому образованию ежегодно совершенствуются, отметил Дмитрий Пиневич. На данном этапе большое внимание уделяется большей практикоориентированности, симуляционному обучению и широкому внедрению информационных технологий.

Вместе с тем, заметил министр, какие бы ни были информационные технологии, диагностические возможности, какой бы ни была система поддержки клинических решений, общегуманитарные, общебиологические, вопросы милосердия и взаимоотношений "врач-пациент" будут поставлены во главу угла. И коллектив БГМУ, который в этом году будет праздновать 100-летний юбилей, в полной мере готов к этим задачам, уверен Дмитрий Пиневич.

Отдельно он остановился на распределении выпускников, которое традиционно проходит с участием министра здравоохранения. Предусмотрена трехступеньчатая система: обсуждается, каких специалистов хотел бы видеть наниматель, куда вуз считает правильным направить конкретного выпускника и куда сам выпускник хотел бы поехать. "Я думаю, что в этом отношении мы являемся в какой-то степени если не эталоном, то по крайней мере системой, которую можно копировать", - заметил министр.

Сегодня в ведущем медицинском вузе страны - БГМУ - прошел праздник первокурсника. В нем поучаствовали митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси и председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило.-0-