Пиневич: омикрон быстрыми шагами замещает дельта-штамм

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон быстрыми шагами замещает дельта-штамм, заявил в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

"Он если не семимильными, то быстрыми шагами замещает дельта-штамм. Недели полторы-две будет достаточно пестрая, может быть, уникальная ситуация, когда будет грипп, дельта-штамм, омикрон", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр выразил надежду на то, что омикрон заместит дельта. "У него более высокая контагиозность, то есть передача более легкая, но патогенность его ниже, чем у дельта-штамма, а формирование иммунитета в любом случае происходит. Поэтому мы должны получить коллективный иммунитет", - отметил он.

Говоря об ограничениях на международные поездки, Дмитрий Пиневич обратил внимание, что такие меры, согласно ВОЗ, не показали эффективность. Тем более сейчас доступна вакцинация, есть стандарты лечения. "Я надеюсь, что мы все-таки увидим мир, свободный от некоторых элементов истерии, которая связана с нынешней пандемической ситуацией", - заключил он.-0-