Пиневич: омикрон-штамм в Беларуси пока не выявлен

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Омикрон-штамм коронавируса в Беларуси пока не выявлен. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нет, не выявлен, - сказал министр, отвечая на вопрос, обнаружен ли на белорусской территории омикрон-штамм. - Мы его ищем всеми усиленными способами".

"Мы видим из открытых источников, что этот штамм вызывает заболевание не тяжелее, чем штамм дельта. Он распространяется быстрее, говоря простым языком, но при этом тяжесть его заболевания не выше, чем дельта-вируса. Об этом говорят исследования", - сказал Дмитрий Пиневич.

Тем не менее министр подчеркнул, что система здравоохранения должна быть готова к любому развитию событий. "Да, мы готовимся, безусловно, но мы не ожидаем сколь-либо значимых изменений в эпидемиологической обстановке", - добавил он.

Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.-0-