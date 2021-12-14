Пиневич: пандемия значительно ускорила внедрение телемедицины в практическое здравоохранение

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 значительно ускорила внедрение телемедицины в практическое здравоохранение, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, выступая во время Европейской конференции ВОЗ по использованию цифровых решений в целях борьбы с неинфекционными заболеваниями, которая проходит в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Пандемия COVID-19 заставила взглянуть на телемедицину под новым углом и в значительной мере ускорить ее внедрение в практическое здравоохранение. Если за первое полугодие 2019 года было выполнено 9042 консультации, то уже в первом полугодии 2020 года число выполненных консультаций увеличилось на 60,6% (по сравнению с первым полугодием 2019 года) и составило 14 518, а за первое полугодие 2021 года - 18 056, рост в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2019 года", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и способствовала внесению изменений и дополнений в закон "О здравоохранении", которые позволяют организовать взаимодействие врача с пациентом с использованием телемедицинских технологий.

Еще одной цифровой технологией, активно используемой в период пандемии COVID-19, стал электронный рецепт. В Беларуси эта система установлена во всех организациях здравоохранения, аптеках государственной и частной форм собственности. Если в первом полугодии 2019 года в аптеках было отпущено почти 1 млн 386,3 тыс. рецептов, то уже в первом полугодии 2020-го - около 1 млн 798 тыс. (рост на 31,4% по сравнению с первым полугодием 2019 года), а в первом полугодии 2021 года - более 2,1 млн (увеличение на 53,9% по сравнению с первым полугодием 2019 года).

Конференция ВОЗ проходит 14-15 декабря в Москве. Принимающей стороной выступает Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Европейским офисом ВОЗ. Эта интерактивная конференция проводится в гибридном формате. Представлены примеры работы ряда стран, учреждений, являющихся лидерами в сфере использования больших данных, индустрии цифрового здравоохранения, а также примеры из жизни людей, живущих с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Цель конференции - обсудить преимущества и недостатки новых технологий с точки зрения общественного здравоохранения, а также представить доказательную базу относительно возможностей их широкомасштабного внедрения в сфере борьбы с НИЗ.-0-