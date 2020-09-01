Пиневич первокурсникам медуниверситета: вы приобщились к великому сообществу врачей

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, обращаясь сегодня во время торжественного мероприятия в Белорусском государственном медуниверситете к первокурсникам, заявил, что они приобщились к великому сообществу врачей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы поступили, тем самым доказав, что готовы к новому этапу вашей жизни. Здесь будет все - новые знания, успехи, разочарования и временные неудачи. Но все негативное стирается на фоне того, что вы будете приобщаться к великому сообществу врачей, медицинских работников различных специальностей", - сказал Дмитрий Пиневич.

Вспоминая свои студенческие годы, он привел слова одного будущего академика. Он тогда говорил студентам, что медицина - это боль, прежде всего соприкосновение с людьми не в лучшие времена их жизни, и нужно быть к этому готовым.

Многие студенты БГМУ уже доказали, что пришли в медицину не случайно, в полной мере отработав вместе со старшими коллегами во время эпидемии COVID-19. Им объявлена благодарность. Во время церемонии прозвучала информация, что 594 студента были задействованы в качестве среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения столицы, в том числе оказывая помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Дмитрий Пиневич пожелал не сталкиваться с такими эпидемиями, переломными моментами. Вместе с тем он отметил, что именно в такие тяжелые времена медики являются опорой социальных институтов и всего государства.

Поздравил первокурсников и ректор БГМУ Анатолий Сикорский. Он заметил, что позади остались волнения и тревоги централизованного тестирования, открытого зачисления, а впереди прекрасная студенческая жизнь. "Уже завтра перед вами откроются двери аудиторий, вы войдете в анатомический музей и начнете активно изучать строение человеческого тела, знакомиться с новыми терминами, изучать медицинскую физику, биологию, дальше пойдете в клинику, симуляционный центр", - сказал ректор.

"Этот день волнителен и для вас, и для преподавателей. Сегодня в этих стенах мы получаем новые эмоции. Вы вступили в большую семью студенчества, приобщились к врачебному сообществу", - добавил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило. Он пожелал первокурсникам успехов на непростом пути, хороших товарищей. В качестве поддержки от отраслевого профсоюза вручил подарочный сертификат на Br10 тыс.-0-