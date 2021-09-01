Пиневич: подъем заболеваемости COVID-19 прогнозируется, но сложностей не ожидаем

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подъем заболеваемости COVID-19 прогнозируется, но сложности в связи с этим не ожидаются, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что мы входим в сезон подъема, об этом говорили. Все вернулись из отпусков, в аудитории, люди золотого возраста - с приусадебных участков. Социальное дистанцирование будет уменьшаться. К тому же от погоды никуда не уйдешь. Полагаем, что рост будет, безусловно, но каких-либо сложных ситуаций я не вижу", - сказал Дмитрий Пиневич.

Сейчас в стране продолжается вакцинация против COVID-19. Студенческой молодежи, обучающимся ссузов, которые старше 18 лет, предложат вакцину "Спутник Лайт". Поступает вакцина китайского производства. "Вакцины достаточно. Вопрос лишь в том, как мы убедим всех, что вакцинироваться надо", - заметил министр.-0-