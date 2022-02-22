Пиневич: прекращать учебный процесс в школах из-за ковида не пришлось

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прекращать учебный процесс в школах из-за ковида не пришлось, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его цитирует пресс-служба министерства.

Дмитрий Пиневич отметил, что дети стали болеть меньше. По его словам, "омикрон моделирует эпидемии гриппа: дети начинают заболевать раньше всех". "Но и о "затухании" волны говорит то, что дети перестают болеть - они выступают своеобразным индикатором", - сказал он.

"Примерно неделю назад у нас было всего восемь школ, где болели около 20% от всех учащихся. Ранее мы выработали рекомендацию: если будет болеть более 30% учащихся, можно выборочно прекращать учебный процесс. Но нам не пришлось к этому прибегать, в том числе и потому, что учителя были привиты и соблюдались наши временные протоколы", - сказал Дмитрий Пиневич.-0-