Пиневич: среди находящихся на ИВЛ пациентов мы не видели вакцинированных

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что при посещении красных зон стационаров он не видел вакцинированных против COVID-19 людей, которые бы находились на ИВЛ. Об этом он сообщил журналистам после участия в посадке аллеи к 100-летию БГМУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цифры остаются те же: менее 4% вакцинированных находятся в больницах, в реанимации - 0,5% (ранее я называл эту цифру, она не изменилась)", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что активно посещает красные зоны. "Мы видели вакцинированных, находящихся на аппарате (ИВЛ. - Прим. БЕЛТА)? Нет", - подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Пиневич рассказал, что сам ревакцинировался, а также сделал прививку против гриппа. "Я общаюсь с достаточно большим количеством людей, посещаю красную зону. Это моя защита", - резюмировал министр.-0-