Пиневич: в СГ обсуждается создание общей базы вакцинированных граждан Беларуси и России

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание общей базы вакцинированных граждан Беларуси и России обсуждается в рамках Союзного государства, а также Евразийского экономического союза. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Это обсуждается на базе Союзного государства и на базе ЕАЭС", - сказал министр, отвечая на вопрос о создании общей базы вакцинированных белорусов и россиян. По его словам, первый шаг в данном направление уже сделан - это внедрение взаимного признания тестирования в приложении "Путешествую без COVID-19".

"Второй этап - признание сертификатов и третий - общая база обмена данных, которая позволит решать эти вопросы гораздо более оперативно", - отметил Дмитрий Пиневич.

Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.-0-