Пиневич: вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации в 22-29 раз

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации в 22-29 раз, заявил во время ток-шоу "Понятная политика. Плюс" на "Беларусь 1" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

"Если ты привит, привито твое окружение, если привиты твои родители - кратко возрастает защита всех. Доказано и об этом пишут международные источники, что вакцинация снижает риск госпитализации в 22-29 раз. Выбор вакцин у нас достаточно широкий. Американские исследователи говорят о том, что наиболее длительный иммунитет создают векторные вакцины", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси находится на ежедневном контроле главы государства. "Детальный разбор происходит в течении каждого дня на уровне экспертов и с докладом главе государства", - отметил министр.

Дмитрий Пиневич в очередной раз подчеркнул, ношение масок и дистанцирование - важная и эффективная мера в борьбе с распространением заболевания. "И количество заболевших, которое мы фиксируем ежедневно, темп госпитализации пациентов в стационары и тяжесть протекания этой волны, обусловленная дельта-штаммом, который стал гораздо более молодым и более тяжелым и, который требует гораздо больших усилий системы здравоохранения, прямым посылом говорит о том, что нам необходимо применять эти меры профилактики в гораздо большей степени, чем мы об этом говорили и были готовы к этому раньше", - добавил он.

Как сообщалось, масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах стали обязательными в Беларуси с 9 октября.-0-