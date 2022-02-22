Пиневич: заболеваемость ковидом в стране снизилась примерно на 30%

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость ковидом в Беларуси снизилась примерно на 30%, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его цитирует пресс-служба министерства.

Буквально час назад закончилась традиционная видеоконференция с регионами. "Мы подсчитали, что снижение заболеваемости ковидом составило около 30%. Специалисты уже не отмечают прежней нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, эта волна характерна тем, что госпитализаций гораздо меньше, чем осенью, но все равно тяжелые пациенты есть. "Поэтому важно прививаться, беречься, ни в коей мере не снижать меры предосторожности. Вакцинация и ревакцинация - один из действенных способов. Предвосхищая ваш вопрос, скажу: да, вакцины действуют и в отношении подвидов штамма омикрон", - отметил он.

Министр здравоохранения также заметил, что западные страны полностью повторяют белорусскую модель борьбы с пандемий: они приходят к тому, что Беларусь сделала раньше.

Рассказывая о вакцинации, Дмитрий Пиневич подчеркнул: во многих регионах процент привитых свыше 60%, сейчас активно идет и бустерная вакцинация. "Главное, что мы смогли охватить категории наиболее уязвимых жителей. Выполнены все цифры по системе образования, которые мы хотели бы видеть, есть охват у неработающего населения. Пожилые люди старше 70 лет сегодня стали наиболее уязвимыми - они в основном болеют тяжело. Их мы также призываем обязательно пройти вакцинацию и ревакцинацию", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что "врачи, как сказал на Всебелорусском собрании глава государства, и дальше будут бороться за каждую жизнь, работать не покладая рук".-0-

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