Пиневич: зарплаты врачей в 2022 году не должны снизиться

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты медицинских работников в 2022 году не должны снизиться, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы слышали поручение главы государства о том, чтобы зарплаты в системе здравоохранения, которые в этом году учитывают и надбавки за работу с пациентами с ковидом, суммарно в следующем году были не меньше", - сказал Дмитрий Пиневич, добавив, что соответствующая работа сейчас ведется.

Говоря о закрепляемости кадров на местах, министр отметил важность обеспечения жильем. Сейчас, по его словам, во всех регионах реализуется достаточно большая программа.

Не менее важны и такие компоненты, как профессиональные перспективы, с чем связан и вопрос о резидентуре, коммуникация между руководством, профсоюзом и работниками, а также защита прав медицинских работников.-0-