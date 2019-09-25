Пирштук: важно создавать условия для мотивации молодежи к науке

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук считает важным создавать условия для мотивации молодежи приходить в науку. Об этом он заявил журналистам перед семинаром в НАН по законодательному обеспечению научной, научно-технической и инновационной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим тенденцию: количество докторов наук, кандидатов, в целом престижность этих высоких званий несколько упала. Это сигнал для общества", - обратил внимание Болеслав Пирштук. По его словам, мир развивается очень динамично, конкуренция возрастает. "Поэтому нам надо найти механизмы и условия мотивации, чтобы молодежь тянулась в науку, чтобы защит было больше, отраслей, в которых они будут себя проявлять, было больше. Потенциал хороший, успешных открытий и там, где участвуют белорусы, немало", - отметил парламентарий.

Сегодня на семинаре депутаты проанализируют стратегические направления развития науки, потребности научного сообщества в законодательных подходах. "Мы должны создать правовые условия, базу, траекторию роста. И те чувствительные моменты, которые тормозят развитие науки, безусловно, должны прочувствовать и в самые короткие сроки внести в законопроекты правки, которые позволят сработать на опережение", - сказал Болеслав Пирштук.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в свою очередь отметил, что наука является главным драйвером развития экономики, поэтому так важно законодательное сопровождение и обеспечение научной и инновационной деятельности.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков сообщил, что в стране действуют около 600 нормативных актов, регулирующих разные направления научной деятельности. В принципе, все основные положения отрегулированы, вместе с тем есть некоторые вопросы. В частности, иных подходов в законодательстве требует частная наука в связи с развитием государственно-частного партнерства. "Мы конструктивно работаем с нашим парламентом. Совместно обсуждаем различные проблемы, находим решения, готовим нормативные акты. И очень важно, что Академии наук поручено проводить экспертизу всех законодательных актов", - заметил Владимир Гусаков.

На семинаре обсуждают актуальные направления совершенствования законодательного регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, вопросы развития законодательства в сфере интеллектуальной собственности, основные тенденции совершенствования нормативно-правовой базы в области аттестации научных работников высшей квалификации, основные направления развития в этой сфере.-0-