Пять причин посетить выставку "Турбизнес-2019"

Где лучше всего провести ноябрьские выходные? Куда отправиться на новогодние и рождественские каникулы? Какие новые направления готовят для белорусов туристические компании? По каким правилам будет развиваться сфера отдыха и гостеприимства в следующем году и отдаленной перспективе? Ответы на эти и другие вопросы можно будет найти на 26-й международной туристической выставке "Турбизнес-2019", которая пройдет в Минске с 25 по 27 сентября.

У любителей путешествий есть как минимум пять причин для того, чтобы посетить выставку "Турбизнес-2019".

Причина №1: самые выгодные предложения. Первая половина осени выбрана для проведения традиционного туристического форума не случайно. В это время участники рынка подводят итоги летнего сезона, презентуют свежие предложения на осень и зиму, а также начинают подготовку к активным продажам следующего года. Самые дальновидные путешественники при этом имеют возможность забронировать поездки по наиболее привлекательным ценам.

Причина №2: обширная презентационная программа. В рамках выставки "Турбизнес-2019" компании и организации проведут конференции и презентации для коллег и клиентов. К примеру, автобусные туры 2020 года представит оператор "Экотур-6". Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси организует презентацию новых туристско-экскурсионных маршрутов "Познай Беларусь". Представители УП "Центркурорт" расскажут о возможностях проекта VETLIVA — многофункционального сервиса онлайн-бронирования и каталога туристических услуг, специализирующихся на отдыхе и туризме в нашей стране. Ожидаются и другие мероприятия подобного рода.

Причина №3: широкий спектр предложений на одной площадке. Тематика выставки обширна: въездной и выездной, спортивный и приключенческий, рекреационный, медицинский, семейный и детский, охотничий туризм, презентация услуг туроператоров и турагентов, транспортных компаний, гостиниц.

Причина №4: "разведка боем". За последние недели в Беларуси произошло сразу несколько событий, касающихся продвижения ряда новых туристических направлений. К примеру, представители Андорры заявили о планах привлечь жителей нашей страны к своим горнолыжным курортам Грандвалира и Вальнорд. Один из туроператоров сделал акцент на дальнейшем продвижении популярных направлений в Азии. Известная компания предложила отправиться в уникальный трансатлантический круиз в Бразилию… В дни работы выставки об этих и многих других интересных инициативах можно будет узнать во время общения с организаторами поездок.

Причина №5: никаких препятствий для общения. Посещение выставки "Турбизнес-2019" бесплатное для всех без исключения. Экспозиция будет работать 25 сентября с 12:00 до 18:00, 26 сентября с 10:00 до 18:00 и 27 сентября с 10:00 до 16:00.

Международную выставку "Турбизнес-2019" организовывает Национальный выставочный центр "БЕЛЭКСПО" Управления делами Президента Республики Беларусь совместно с Министерством спорта и туризма. Экспозиция будет работать по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 14. Контакты организаторов: тел./факс:(+375 17) 334-11-92; GSM (+375 29) 887-95-73. E-mail: tourfair@belexpo.by.

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