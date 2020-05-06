Пять танков Т-72Б3 поступили в Вооруженные Силы Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы Беларуси продолжают обновление своего парка боевых машин, сегодня в страну поступила очередная партия танков. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

В белорусскую армию поступила очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц. Они поставлены в соответствии с контрактом между Минобороны и российской корпорацией "Уралвагонзавод".

"Модернизированные танки Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты", - пояснили в Минобороны.-0-