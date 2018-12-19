19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятитомник об истории белорусской государственности увидит свет в 2019 году, сообщил директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович сегодня во время открытого диалога на тему "Становление и развитие белорусской государственности", посвященного 100-летию со дня образования БССР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый том издания "Исторические судьбы белорусской советской государственности" выйдет до конца года. Всего в издательстве находятся три тома. Печать полного собрания в пяти книгах планируется завершить в 2019 году", - сказал Вячеслав Данилович.

В работе над пятитомником принимали участие не только ученые-историки НАН Беларуси, но и представители ведущих учреждений высшего образования страны. "В этом многотомном издании будет представлена история белорусской государственности от древности и до современности включительно", - отметил директор Института истории НАН.

Издание выйдет тиражом не менее 1 тыс. экземпляров и поступит в учебные заведения Беларуси.

"БССР фактически стала первой реальной национальной формой белорусской государственности и в итоге заложила мощный фундамент для развития современной белорусской государственности в формате независимой республики", - добавил Вячеслав Данилович.

Как отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, трудно переоценить работу, проделанную историками по созданию по сути энциклопедических материалов об истории белорусской государственности. "Беларусь - страна, которая находится в центре Европы. Через свою политическую элиту, через свои устремления мы, белорусы, реализуем себя так, как сами этого хотим. Живем своим умом и своим трудом, храним историю и традиции предков", - сказал он.-0-