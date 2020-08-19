19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. План приема по строительным специальностям в вузах Беларуси будет выполнен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

В семи профильных вузах - Белорусском национальном техническом университете, Брестском государственном техническом университете, Белорусском государственном университете транспорта, Полоцком государственном университете, Белорусском государственном технологическом университете, Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, Белорусско-Российском университете - план приема по строительным специальностям по итогам завершения приемной кампании будет выполнен.

По предварительным данным, при плане приема на специальности строительного профиля в текущем году 819 человек фактически принято 874. Конкурс составил 1,94 человека на место, а средний проходной балл варьируется в пределах 220. Больше всего студентов (212) принято в БрГТУ. В этом же университете самый высокий проходной балл - 262. Самый высокий конкурс был в БРУ - 3,3 человека на место.

В министерстве отметили, что в стране постоянно проводится работа по обеспечению инновационного развития кадрового потенциала отрасли. Так, актуализируется профессионально-квалификационная структура подготовки кадров и содержание образовательных стандартов c учетом современных тенденций развития стройкомплекса, обеспечивается плановая подготовка кадров по специальностям, необходимым для эффективного функционирования индустрии.

В 2019 году была разработана и утверждена секторальная рамка квалификаций для строительной отрасли. Впервые разработаны пять профессиональных стандартов: "Общестроительные работы. Организатор строительного производства", "Возведение каменных и армокаменных конструкций", "Производство кровельных работ", "Выполнение штукатурных и малярных работ" и "Работы по облицовке поверхностей плиткой". До конца 2023 года планируется разработать еще 16 профстандартов.

"С учетом современных тенденций развития строительной отрасли постоянно обновляется содержание обучающих программ, внедряется практика тесного взаимодействия организаций-заказчиков кадров и учреждений образования, в том числе за счет расширения их связей для развития кадрового и материально-технического потенциала образовательной среды", - подчеркнули в ведомстве.-0-