Планово-расчетные цены на ЖКУ с 2020 года будут утверждаться на трехлетний период

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги с 2020 года будут формироваться и утверждаться на среднесрочную перспективу (три года) с дифференциацией по годам. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 ноября 2019 года №744 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Планово-расчетная цена является основой для планирования и финансирования работы организаций ЖКХ. Если услуга субсидируется из бюджета, планово-расчетная цена помогает определить норматив субсидирования (сколько нужно добавить денег из бюджета, чтобы возместить затраты на предоставление данной услуги).

Согласно постановлению, планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги на первый год трехлетнего периода рассчитываются по специальной формуле, а на следующие два года - путем индексации по формуле.

Установлено также, что если реализуется инвестпроект, направленный на снижение затрат, модернизацию производства при оказании ЖКУ, за исключением финансируемых за счет бюджета, планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги формируются с учетом периода окупаемости этих инвестиций.

Планово-расчетные цены формируются организациями жилищно-коммунального хозяйства в месячный срок после определения Министерством экономики прогнозных макроэкономических показателей социально-экономического развития Беларуси на среднесрочную перспективу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-