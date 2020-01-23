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Общество
23 января 2020, 15:08

Планы зеленого градостроительства и улицы с умным светом - что сделано по проекту ПРООН-ГЭФ

Ирина Усова
Ирина Усова

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые планы зеленого градостроительства, проекты трансформации существующих жилых микрорайонов, программы повышения городской мобильности и создание первых улиц с умной системой светодиодного освещения - о текущих достижениях проекта "Зеленые города" в пресс-центре БЕЛТА рассказала руководитель проекта Ирина Усова.

Проект "Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при финансировании Глобального экологического фонда (бюджет составляет $3091 тыс.). Проект рассчитан на 2016-2021 годы и направлен на развитие планов зеленого градостроительства, а также поддержку пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту и повышению энергоэффективности в малых и средних городах Беларуси.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

За истекший период по проекту разработаны новые для Беларуси документы - планы зеленого градостроительства для трех пилотных городов (Полоцк, Новополоцк, Новогрудок), а также единый план устойчивой городской мобильности для Полоцка и Новополоцка. Это стратегические документы, нацеленные на снижение выбросов парниковых газов. При их разработке максимально широко учитывалось мнение общественности: в пилотных городах в опросе по проблемам зеленого развития приняли участие около 7 тыс. горожан.

Архитектор, эксперт проекта по зеленому градостроительству Вера Сысоева рассказала подробнее о том, что из себя представляет план зеленого градостроительства. Она подчеркнула, что отшлифовка практики их составления для других городов будет продолжена. В 2019 году был проведен конкурс, по итогам которого эксперты помогут при разработке таких планов Зельве, Корме, Кричеву, Городку.

Кроме того, на основании конкурса в 2018 году были отобраны пять городов, которые присоединились к международной инициативе "Соглашение мэров по энергии и климату", для оказания им экспертной поддержки в разработке планов действий по устойчивому энергетическому развитию и климату. Такую помощь получили Барановичи, Пружаны, Лиозно, Мстиславль, Славгород. По сути, эти планы созвучны с планами зеленого градостроительства.

Всего же, по словам начальника главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяны Конончук, к международной экологической инициативе "Соглашение мэров по энергии и климату" присоединились уже более 40 белорусских городов. А во всем мире - более 7 тыс. городов. Подписывая соглашение, местные органы власти берут на себя добровольные обязательства по снижению объемов выбросов парниковых газов не менее чем на 30% к 2030 году на своей территории.

Разработаны также рекомендации по внедрению принципов зеленых закупок в практику закупок на городском и районном уровнях и впервые в Беларуси издано соответствующее методическое пособие. "В этом году на примере нескольких предприятий пилотных городов попробуем реализовать закупки с применением этих принципов", - сказала Ирина Усова.

По проекту "Зеленые города" для каждой из трех пилотных территорий подготовлена серия открытых картографических материалов, которая включает данные о состоянии жилищного фонда, качестве застройки, распределении плотности населения, зеленых территорий, доступности остановок общественного транспорта и других объектов городской инфраструктуры (всего 20 электронных карт для каждого пилотного города, размещение которых планируется в открытом доступе).

Летом 2019 года в Новогрудке прошел Республиканский экологический форум, во время которого была торжественно презентована система умного светодиодного освещения, внедренная проектом пока на нескольких улицах города. Работа 400 светильников регулируется интеллектуальной системой управления, что позволяет экономить до 30% электроэнергии. "Мы продолжим мониторинг, чтобы видеть более детальные цифры экономии. А также продолжим оценку реализации технологии smart учета энергопотребления в энергоэффективном доме в Новогрудке", - добавила Ирина Усова. Опыт Новогрудка планируется распространить еще на семь городов, в том числе Полоцк и Новополоцк. Готовится технико-экономическое обоснование по модернизации уличного освещения, это необходимо в том числе для дальнейшего поиска финансирования предстоящих мероприятий.-0-

Фото Максима Гучека

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