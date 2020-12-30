Платежные реквизиты для уплаты госпошлины при обращении в суды изменятся с 1 января

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2021 года меняются платежные реквизиты для уплаты государственной пошлины при обращении в суды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

В соответствии с приложением 2 к постановлению Министерства финансов №71 от 3 декабря 2019 года "О распределении государственной пошлины и штрафов между республиканским и (или) соответствующими местными бюджетами" с 1 января 2021 года госпошлина при обращении в суды общей юрисдикции (за исключением плательщиков - нерезидентов Беларуси) подлежит уплате в республиканский бюджет.

Сведения о платежных реквизитах для уплаты государственной пошлины при обращении в суды накануне будут актуализированы в соответствующих разделах интернет-портала судов общей юрисдикции, добавили в пресс-службе.-0-