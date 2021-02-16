По новой программе "Семейный капитал" более 12 тыс. многодетных семей открыли депозиты

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 февраля 2021 года открыто 94 698 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 12 386, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 312 депозитных счетов на сумму $823,1 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно - не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 12 386 депозитных счетов на сумму Br278,7 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году его размер составлял Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года - Br23 737,5.

"На 1 февраля этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 29 893 заявления. Из них на улучшение жилищных условий - 26 755 (89,6%), на получение образования - 1676 (5,6%), на получение медицинских услуг - 1442 (4,8%). Принято 28 416 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 6295, следом идут Минская - 4697, Гомельская - 4625, Минск - 3731, Гродненская - 3325, Витебская - 2877. Меньше всего таких решений принято в Могилевской области - 2866.-0-