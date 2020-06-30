По новому КоАП уплативший штраф за административный проступок не будет год считаться нарушителем

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проектом нового Кодекса об административных правонарушениях предлагается изменить подходы к срокам, в течение которых человек считается подвергнутым административному взысканию. Об этом сегодня в парламенте сообщил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Ипатов отметил, что сегодня человек считается не подвергавшимся административному взысканию по истечении одного года после исполнения взыскания. "Клеймо нарушителя закрепляется за ним на длительный период за любое административное правонарушение. В проекте КоАП заложен дифференцированный подход. Лицо, совершившее административный проступок, не будет считаться подвергавшимся взысканию со дня его исполнения, к примеру уплаты штрафа", - сказал Вадим Ипатов.

Для значительных административных правонарушений установлен срок в шесть месяцев. Годичный сохраняется для лиц, которые совершили грубое административное правонарушение.

Директор НЦЗПИ добавил, что в КоАП появится также новая глава, посвященная административной ответственности несовершеннолетних. В ней установлен более гуманный режим, закреплены особенности привлечения и меры воспитательного характера - по ситуации и в зависимости от личности юного нарушителя. Кроме того, предусматривается возможность вынести подростку предупреждение и освободить его от административной ответственности вне зависимости от категории правонарушения.

Проекты новых КоАП и ПИКоАП приняты сегодня в первом чтении.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, других ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.-0-