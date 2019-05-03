По проблемным предприятиям необходимо разработать стратегии развития - Кочанова

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По проблемным предприятиям необходимо разработать стратегии развития, определить четкие перспективы. Такую задачу поставила сегодня глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на заседании Гомельского горисполкома, основным вопросом которого стали квартальные итоги социально-экономического развития областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом по итогам I квартала город выполнил все основные прогнозные показатели. Однако ряд предприятий сработал с убытками. Наталья Кочанова поинтересовалась, какие меры будут приняты в сложившейся ситуации. "Должна быть разработана стратегия, определена перспектива по каждому такому предприятию", - поставила задачу глава Администрации Президента. Она также обратила внимание на то, что в решении этих вопросов местным органам власти необходимо серьезно работать с республиканскими, чтобы потом не пришлось "тушить пожар", как в Орше.

По мнению Натальи Кочановой, следует проанализировать, как такие предприятия снижают затраты, в каком объеме используются производственные площади и т.д. "Надо смотреть в комплексе. Наша задача - дойти до каждого человека, а значит, до каждой организации, предприятия", - акцентировала внимание участников заседания горисполкома глава Администрации Президента.

Например, при обсуждении перспектив развития ОАО "8 Марта", которое работает над новым инвестиционным проектом, Наталья Кочанова подчеркнула, что необходимо четко продумать пути реализации продукции, проработать экспортные рынки. "Сегодня не должно быть инвестиций ради инвестиций. Надо видеть перспективы", - заметила глава Администрации Президента. По ее словам, белорусские швейные изделия всегда были брендом страны, поэтому комплексно стоит проанализировать, какое предприятие в каком сегменте будет работать. Такая задача актуальна и для других отраслей.

Также во время заседания горисполкома глава Администрации Президента актуализировала задачу по выходу в областном центре на заработную плату в Br1 тыс. - по итогам января-марта в городе она в среднем составляет Br954,6. Как пояснил заместитель председателя горисполкома Сергей Андреев, достижение зарплаты в Br1 тыс. просматривается по июню. На контроле помимо заработной платы должны быть и условия труда, отметила Наталья Кочанова.

Особый акцент она сделала и на решении жилищных вопросов для многодетных семей. Как было отмечено, на 1 апреля на учете нуждающихся в областном центре состояли более 1,1 тыс. таких семей, из них свыше 600 участвуют в строительстве жилья, 368 - по различным причинам пока не могут строиться. Глава Администрации Президента подчеркнула: нужно на местах посмотреть, как помочь таким семьям. "Важно этот вопрос отработать самым серьезным образом, разобраться по каждой семье", - сказала она. Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко заверил, что тема взята на особый контроль.

Обращаясь к участникам заседания, глава Администрации Президента обратила внимание и руководства города, и директорского корпуса на необходимости наведения порядка как в населенных пунктах, так и на производстве. Это должно стать ежедневной работой, добавила она.

Наталья Кочанова подчеркнула, что во время поездки в Гомельскую область особое внимание уделено выполнению поручений главы государства, в частности, таким важным темам, как занятость, цены, зарплата. "Сегодня просто работать: все задачи поставлены, четко определены по всем отраслям в различных документах, обозначена и стратегия, и тактика", - пояснила глава Администрации Президента.

В числе важных направлений деятельности и органов власти, и руководителей предприятий Наталья Кочанова назвала также работу с обращениями граждан. "Нужно видеть, чем живет сегодня человек, какие проблемы его волнуют и как их решать", - конкретизировала она.

"От труда каждого, от той жесткой дисциплины, которая должна быть, зависит общий результат. Бесхозяйственность, лень, нежелание выполнить то, что должен, приводит к негативным моментам", - резюмировала глава Администрации Президента.

О социально-экономическом развитии областного центра речь шла и во время посещения ряда городских объектов. Так, на заводе измерительных приборов серьезной критике подверглась работа руководства предприятия, а также местных органов власти и курирующего республиканского органа - Минпрома. На предприятии, где трудятся 200 человек, производят лифтовые кнопки, различные измерительные приборы, сушильные шкафы и ряд других товарных позиций. По итогам работы I квартала завод продемонстрировал рентабельность в минус 2%, на складах большие запасы готовой продукции, производственные площади в неудовлетворительном состоянии. Негативная оценка была дана и соблюдению техники безопасности, и санитарному состоянию помещений. Наталья Кочанова в цехах, в кабинетах пообщалась с работниками завода. Глава Администрации Президента критически высказалась об условиях, в которых трудятся люди. "Такого быть не должно!" - подчеркнула она. Справедливые нарекания вызвало и то, что на информационных стендах размещены давние, порой уже выцветшие материалы.

Наталью Кочанову с продукцией Гомельского завода измерительных приборов знакомит директор Александр Уваров.

Руководству завода определены кратчайшие сроки для устранения недостатков. "Это бесхозяйственность полная. Наведите немедленно порядок", - потребовала Наталья Кочанова. Она обратила внимание руководства на то, что элементарная уборка территории, в цехах не требует больших финансовых затрат, сделать это можно, например, коллективно во время субботника.

Председатель Гомельского городского исполнительного комитета Петр Кириченко и глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время посещения садика

Детский сад №100 расположился на первом этаже многоквартирного дома.

Вопрос обеспечения местами в детских садах в новых микрорайонах обсудили в детском саду №100, который расположился на первом этаже многоквартирного дома. Сегодня дошкольное учреждение, которое функционирует с начала 2018 года, посещают 72 малыша. Здесь созданы все необходимые для дошкольников условия: групповые помещения, музыкально-спортивный зал, ресурсные центры для каждой группы, медицинский, пищевой блоки, прогулочные веранды, современные спортивные и игровые площадки.

Как пояснил Петр Кириченко, строительство такого сада стало пилотным проектом для Гомельской области. Он имеет две важные особенности. Во-первых, экономятся средства - этот проект гораздо дешевле типового. Во-вторых, решается вопрос обеспечения шаговой доступности учреждений дошкольного образования в новых микрорайонах. Расходы на строительство детсада взял на себя Гомельский ДСК, за счет городского бюджета закуплены мебель, игрушки, другой инвентарь. Ознакомившись с работой учреждения, Наталья Кочанова дала положительную оценку такому проекту.-0-

Фото Олега Фойницкого