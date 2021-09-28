28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По вопросу смертной казни в Беларуси предлагается в последующем провести отдельный референдум. Об этом рассказал журналистам председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич по итогам обсуждения у Президента предложений по изменению Основного закона страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждался также вопрос, который не нашел единых подходов на заседаниях Конституционной комиссии, связанный со статьей 24 Конституции, которая предусматривает возможность применения смертной казни. Сегодня позиция Конституционной комиссии, что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум (по новой редакции Конституции, который планируется провести не позже февраля 2022 года. - Прим. БЕЛТА). В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, ставить вопрос сегодня об отмене смертной казни, изменении порядка ее применения признано нецелесообразным. "Поскольку это вопрос очень чувствительный. Он рассматривался уже на референдуме в 1996 году. И для проведения специального референдума требуется соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения", - пояснил руководитель Конституционной комиссии.-0-