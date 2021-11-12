Победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2021" назовут 4 декабря в Минске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Республиканском доме молодежи жюри подвело итоги конкурса "Волонтер года - 2021", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения "Доброе сердце", секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Сегодня представители министерств образования, труда и социальной защиты, БРСМ, БКМО, Республиканского волонтерского центра, Национального центра художественного творчества детей и молодежи, Республиканского центра экологии и краеведения подвели итоги республиканского конкурса "Волонтер года - 2021". Жюри рассмотрело 63 заявки и определило победителей среди трех категорий молодежи в традиционных номинациях проекта "Личный вклад", "Лучший волонтерский отряд", а также новых - "Проморолик" и "Волонтерская песня". Их имена станут известны 4 декабря, накануне Международного дня добровольцев во время финального мероприятия конкурса в Минске", - рассказала Александра Гончарова.

Конкурс, нацеленный на популяризацию и развитие волонтерского движения в Беларуси, выявление и поощрение лидеров волонтерского движения, проводился с 3 по 12 ноября в три тура (районный, областной, республиканский). Организовали проект Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Республиканский институт высшей школы, областные (Минский городской) исполнительные комитеты, общественные организации и объединения.-0-

Фото БРСМ