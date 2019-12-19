Победителей туристического конкурса "Познай Беларусь" наградили в Минске

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь" наградили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Я познаю Беларусь", где участникам нужно было представить наибольшее количество своих фотографий на фоне туристических объектов, победила Дарья Барановская (Кобрин, Брестская область). Всего было прислано 100 заявок, а от победительницы организаторы получили 295 снимков.

"Фотографией года" назвали снимок Елены Ромашко (агрогородок Морочь Клецкого района, Минская область). В этой номинации, где требовалось представить туристический потенциал Беларуси через фото, было 234 участника. Грамотами решили наградить в том числе участников из Италии, ЮАР и Венгрии.

В номинации "Рассказы о малой родине" - 249 заявок. Победа у Галины Наумчик (Ляховичский район, Брестская область).

"Музей истории Витебского народного художественного училища" - филиал Витебского центра современного искусства - победил в номинации "Музеи и объекты развлечения года".

Средством размещения года среди объектов высокой ценовой категории стал "Президент-Отель", среди объектов средней и низкой ценовой категории - гостиница "Беларусь". В подноминации "Санатории" выиграла "Юность" (Минский район).

Лучшие среди агроусадеб - "Стулы" (подноминация "Этнокультура"), "Заповедный остров" ("Этноусадьба"), "Валожынскія гасцінцы" ("Агротуристический кластер").

Лауреатом в номинации "Экскурсовод года" стала Тамара Федорцова (Минск).

Кроме того, награждены лучшие туркомпания и проект года, а также СМИ за материалы на туристическую тематику.

Конкурс "Познай Беларусь" проводят Министерство спорта и туризма и Национальное агентство по туризму.-0-