Больше кодов – больше шансов! 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла пенсионерка из Витебска

Всегда отвечайте на телефонные звонки во вторник: именно вечером этого дня проходят розыгрыши игры "Удача в придачу!" с "Евроопт". Что может быть волнительнее, чем получить новость о победе? Наверное, получить тот самый долгожданный приз!

Уже в четверг главные победители 112-го тура игры "Удача в придачу!" заберут свои выигрыши из студии игры, расположенной в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, а с сегодняшнего дня – мы уверены – их жизнь точно круто изменилась!

Главный приз 112-го тура – баснословную сумму в 100 000 рублей – разыграла популярная белорусская певица Влада! Огромный денежный выигрыш достался Ольге Метелице, пенсионерке из Витебска.

В финале розыгрыша главного приза у победительницы было сразу 9 игровых кодов из 10. Правило "больше кодов – больше шансов" безупречно сработало и в этот раз!

Правда, в момент звонка из студии игры "Удача в придачу!" Ольга Николаевна как раз находилась в поликлинике, так что первым о выигрыше узнал ее внук Илья.

- Это правда? Как-то не верится, - такой была первая реакция. И ее легко понять!

Парень поверил в выигрыш, только когда включил прямую трансляцию розыгрышу и увидел все своими глазами. Любимую бабушку ждут очень хорошие новости!

Для Натальи Лещик выигрыш автомобиля в 83-м туре игры тоже был связан со звонком. Со звонком не только из студии игры "Удача в придачу!" : на новеньком автомобиле девушка повезла сына-первоклассника на его самый первый звонок. А сегодня помогла разыграть автомобиль, который достался Анастасии Парнюшко, оператору машинного доения из агрогородка Хотилы Поставского района Витебской области.

Звонок из студии игры в прямом эфире застал победительницу прямо на работе.

- Очень неожиданно! – призналась Анастасия, узнав, откуда ей звонят. – Наверное, я что-то выиграла?

А услышав, что стала обладательницей автомобиля, первым делом поинтересовалась:

- Это не шутка? Большое спасибо, я очень рада! Ура-а-а!

Кстати, удачу Анастасии Парнюшко принесла покупка, совершенная в интернет-гипермаркете "ГиперМолл". И это уже 54-й автомобиль, который выигран благодаря заказам с доставкой на дом. Также ранее покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл" стали обладателями 6 столичных квартир, огромных сумм в 120 000 и 100 000 рублей, одного приза в 50 000 и двух по 40 000 рублей.

На новеньком автомобиле лучше всего получать пробег в путешествиях. Например, по нашей стране. А что главное в путешествиях, кроме, конечно, впечатлений? Вкусная еда! И в этом плане нашей стране есть чем похвастаться. Вдохновить участников игры на путешествия, в том числе кулинарные, в студию игры прибыла Елена Микульчик, эксперт белорусской кухни, автор кулинарных книг, историк кулинарии. Благодаря этой гостье, разыгравшей следующий суперприз, путешествовать на новом "Джили Эмгранд Х7" отныне будет Александра Невечеря, пенсионерка из Орши Витебской области.

- Я хожу через день в "Евроопт" и всегда беру "товар удачи". Но человек я несчастливый, - так рассказала о себе победительница во время звонка в прямом эфире из студии игры.

Что ж, после выигрыша автомобиля она наверняка изменит свое мнение!

- Это первый раз в жизни, что я выиграла! – призналась Александра Александровна.

Кстати, насчет кулинарии! Победительница 108-го тура игры Наталия Кушель признавалась, что хотя "Евроопта" около ее дома нет, – она обязательно приезжает в эти магазины, так как ее супруг просто обожает фирменные колбаски сети. Благодаря любви к кулинарии Наталия выиграла автомобиль, а сегодня помогла разыграть точно такую же машину, которая досталась Владиславу Новацкому, экономисту из Гродно.

- Конечно, выиграть мечтал! – отметил он, ответив на видеозвонок из студии игры "Удача в придачу!" .

А на новость о выигрыше автомобиля отреагировал очень эмоционально.

- Ничего себе! Машина - это очень круто! – и рассмеялся от счастья. - У меня сейчас старая, и очень часто приходится ее ремонтировать.

Были разыграны сегодня и еще две крупные денежный суммы – обе по 50 000 рублей. Одну из таких кругленьких сумм помогла разыграть Светлана Анейко, научный секретарь Национального художественного музея Республики Беларусь. 50 000 рублей – огромная сумма, которая поможет если не осуществить, то приблизить к скорому осуществлению любые мечты. Интересно, как распорядится таким выигрышем Алексей Михалап, фотограф из Минска?

- Я что-то выиграл? – предположил победитель, узнав, откуда звонок.

А его радостную реакцию на выигрыш и счастливую улыбку благодаря видеосвязи могли видеть все зрители розыгрыша.

- Ура-а-а! – закричал Алексей, увидев целый чемодан с деньгами.

Ну, а второй крупный денежный выигрыш по традиции разыгрывался сегодня по схеме "от победителя – победителю". Неделю назад Руслан Жданович стал обладателем новенького белоснежного автомобиля. Сегодня он помог разыграть 50 000 рублей, которые можно потратить хоть на автомобиль, хоть на путешествия… да хоть куда! Как поступить с такой суммой, теперь придется определять Геннадию Жуковскому, охранник из Минска.

- Настроение хорошее, - сообщил победитель, ответив на звонок из студии игры "Удача в придачу!" .

А после новости о выигрыше настроение у него наверняка стало еще лучше.

- Конечно, деньги очень кстати! Хочу поменять машину, - поделился планами на 50 000 рублей Геннадий Жуковский. Что ж, совсем скоро его мечта осуществится!

А пока главные победители 112-го тура вовсю принимали поздравления от родных, близких и друзей – розыгрыш продолжился уже в интернет-эфире, где были разыграны более 20 000 других призов.

Выигрышные денежные суммы от 500 рублей и более будут перечислены победителям на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк", которая оформляется совершенно бесплатно.

Поскольку карта является совместным проектом "СтатусБанка" и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс". Владелец СТАТУСкарты может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре "Удача в придачу!" , а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых.

Впрочем, оформить СТАТУСкарту можно уже сейчас и ее же предъявлять при покупках в "Евроопт" или указать ее номер (с оборотной стороны) в своем личном кабинете на сайтах онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл". Точно так же, как и с применением карты "Е-плюс", за каждые 10 рублей в чеке будет начисляться один игровой код. Главное, включить в покупку "товар удачи"!

Ровно через неделю в 113-м туре игры "Удача в придачу!" , который стартовал вчера, "Евроопт" вновь разыграет грандиозный приз в 100 000 рублей, две огромные суммы в 50 000 рублей, три автомобиля и более 20 000 других денежных призов.

Новый тур, новые надежды, новые победители, а вот место и время встречи с удачей останутся прежними: розыгрыш 113-го тура игры состоится 26 марта в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 в 18:20. Наблюдать за ним можно будет в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by или на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

А вы уже получили игровые коды? Успейте совершить покупку с "товаром удачи" до 24 марта включительно, чтобы уже в следующий вторник получить шанс оказаться в числе счастливчиков!

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